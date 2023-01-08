Информация о переводе на дистанционку учащихся школ Костанайской области

Информация о переводе на дистанционный формат обучение учащихся школ области.
- Отмена уроков, приход, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Завтра, 9 января, в связи с погодными условиями учащиеся 1 смены с 1 по 11 классы города Рудный переводятся на дистанционный формат обучения
Наурзумский район — отмена занятий с 0-11 класс в 10-ти школах 9.01.2023.
Материал дополняется.
Читайте также: -33. Резкое понижение температуры принёс антициклон