Информация о переводе на дистанционку учащихся школ Костанайской области

Информация о переводе на дистанционный формат обучение учащихся школ области.

Завтра, 9 января, в связи с погодными условиями учащиеся 1 смены с 1 по 11 классы города Рудный переводятся на дистанционный формат обучения

Наурзумский район — отмена занятий с 0-11 класс в 10-ти школах 9.01.2023.

Материал дополняется.

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