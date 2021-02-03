Информация о ситуации на дорогах Костанайской области распространила пресс-служба КФ «Казахавтодор».

«В связи с улучшением погодных условий с 8:00 часов 3 февраля было принято решение о снятии ограничения движения для всех видов автотранспортных средств на всех участках автодорог республиканского значения Костанайской области», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне были закрыты некоторые трассы.