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Информация о ситуации на дорогах Костанайской области

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Информация о ситуации на дорогах Костанайской области распространила пресс-служба КФ «Казахавтодор». 

«В связи с улучшением погодных условий с 8:00 часов 3 февраля было принято решение о снятии ограничения движения для всех видов автотранспортных средств на всех участках автодорог республиканского значения Костанайской области», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне были закрыты некоторые трассы.

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