Информация о ситуации на дорогах Костанайской области

Костанайский филиал ТОО «Казахавтодор» распространил информацию о состоянии дорог в Костанайской области.

Напомним, накануне были закрыты 26 трасс областного и республиканского значения.

Как сообщили в пресс-службе «Казахавтодора», все автомобильные дороги республиканского значения по Костанайской области открыты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.