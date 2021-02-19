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Информация о ситуации на дорогах Костанайской области

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Костанайский филиал ТОО «Казахавтодор» распространил информацию о состоянии дорог в Костанайской области. 

Напомним, накануне были закрыты 26 трасс областного и республиканского значения.

Как сообщили в пресс-службе «Казахавтодора», все автомобильные дороги республиканского значения по Костанайской области открыты.

 

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