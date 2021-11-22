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Информация о закрытии трасс в Костанайской области

drivenn.ru

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Информацию о закрытии трасс в Костанайской области разместил в своем аккаунте Инстаграм руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Олжас Нургалиев. 

«В связи с ухудшением погоды (метель), в целях недопущения ЧС, принято решение о закрытии автотрасс областного значения для движения всех видов транспорта с 21.30 22 ноября. А именно закрыты направления «Аулиеколь-Жолдама» с 53 по 257 километр и «Аркалык-Торгай» с 0 по 288 километр», — говорится в сообщении.

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