Снег и усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Ночью 23 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки — снег, дождь.
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На востоке, юге области метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с.
В Костанае 23 ноября ожидается ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.
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