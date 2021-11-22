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Снег и усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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Ночью 23 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки — снег, дождь.

На востоке, юге области метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с.

В Костанае 23 ноября ожидается ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.

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