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Понижение температуры и метель. Прогноз погоды на 23-25 ноября

Фото alau.kz

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В период 23-25 ноября на Казахстан сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним фронтальные разделы.

Циклон по-прежнему сохраняет неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно в виде снега), на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью.

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Понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере ночью от 2-10 до 18-23 мороза, днем от 5 мороза-5 тепла до 5-15 мороза, в центре и на востоке ночью 0-8 мороза, днем 3 мороза — 3 тепла, в южных регионах температура воздуха ночью 6 мороза — 3 тепла, днем 9-17 тепла.

 

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