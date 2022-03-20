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Информация о закрытии трасс в Костанайской области

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Информацию о закрытии трасс распространила Служба 112.

ДЧС предупреждает об ухудшении погоды в Костанае и области

20 марта закрыта трасса «Аулиеколь-Жолдама-Караменды-Аралколь», «Аркалык-Торгай».

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107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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