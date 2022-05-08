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Информация об отключении холодной воды в Костанае

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Информацию об отключении холодной воды распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Дулатова, будет прекращена подача питьевой воды 11 мая 2022 года с 09-00 часов до 15-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:
ул. Алтынсарина 72, 117а, 119, 119/1, 121, 124. 128, 132
ул. Амангельды 72, 77, 79
ул. Пушкина 65, 68а, 68, 69
ул. Дулатова 68, 68а
ул. Тәуелсіздік 70
ул. Касымканова 78, 99

Соц. объекты:
СШ №2 ул. Дулатова 72
ТД «Азия» ул. Алтынсарина 134а
КазТрансГаз Аймак ул. Алтынсарина 130
Jusan Банк ул. Алтынсарина 123
Мебельный салон SKY ул. Алтынсарина 134
ТД «ЕвроЦентр» ул. Алтынсарина 136
Аптека «Забота» ул. Алтынсарина 72/1
Страховая компания «Евразия» ул. Дулатова 90
Евразийский Банк ул. Дулатова 70
ТД «ГУМ» ул. Алтынсарина 144

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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