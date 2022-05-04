Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 4 по 6 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 3 по 6 мая 10:00 до 18:00 — частный сектор: пр. Назарбаева 41-57, 48/1-48/11, ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10,158/1-158/3, ул. Касымханова 122-161, ул. Пролетарская 48-70, пр. Абая 205-262.

с 4 по 6 мая 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 1 Мая 4-44,42/2, ул. Дощанова 94-128, ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. Журавлевой 3-27.

4 мая 10:00 до 14:00 — ТОО «Агро-Компани», ТОО «Капри», ТОО «Раскуль», ИП Жанабильев, ТД «Баян-Сулу», ТОО «Евразия».

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