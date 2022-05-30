Информация об отключении электроэнергии в Костанае

geoenergetics.ru
План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») в Костанае с 30 мая по 4 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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с 30 мая по 4 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Мира 11а-20а,14,16,10,12/2,12/1,12б, ул. Рудненская 8а-18а, 17б,18б.
с 30 мая по 4 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Пролетарская 27-46, ул. 5 Апреля 138-164, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 144а,144б,142/2,142/4, ул. Каирбекова 133-175, пр. Н.Назарбаева 29-35, 33/1.
30 мая 10:00 до 18:00 — детский сад « Ак желкен». Спальный сектор: пр. Кобланды батыра 50,58,60,60а,62,62а, ул. Каирбекова 407,409.
31 мая 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос», спальный сектор: 7 мкр. дом 4,8а.
1 июня 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Чкалова 2,2/1, ул. Маяковского 101 м, 103,105, 107/2, ул. Быковского 1а,1,3,3/1.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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