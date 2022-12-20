Информация об открытии дорог в Костанайской области

20.12.22г. с 8-30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспортных средств на 7-ми участках а/д областного значения Костанайской области:
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
1. а/д «Подъезд к с.Загаринка» (0-17км),
2. а/д «Подъезд к с.Архиповка» (0-12км),
3. а/д «Костанай — Введенка» (8-97км),
4. а/д «Пресногорьковка – Белоглинка — Воскресеновка» (0-43км),
5. а/д «Красная Пресня — Звериноголовское» (0-56км),
6. а/д «Узунколь — Сарыколь» (0-79км),
7. а/д «Сарыколь – Б.Дубравы» (0-56км).
С 09-00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для легкового вида автотранспортных средств на участке а/д областного значения Костанайской области;
1. «Рудный – Качар — Федоровка» (0-82,7км).
Напомним, из-за гололёда сегодня учащихся в некоторых районах перевели на дистанционное обучение.