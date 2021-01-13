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Информация об отмене уроков во вторую смену в Костанае

Фото alau.kz

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Информация об отмене уроков в Костанае от отдела образования. 

Температура на улице -26 градусов.

Вторая смена школьников в Костанае сегодня будет учиться дистанционно.

Напомним, сегодня в первую смену тоже были отменены уроки. 

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