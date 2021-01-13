Информация об отмене уроков во вторую смену в Костанае

Фото alau.kz
Информация об отмене уроков в Костанае от отдела образования.
Температура на улице -26 градусов.
Вторая смена школьников в Костанае сегодня будет учиться дистанционно.
Напомним, сегодня в первую смену тоже были отменены уроки.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области