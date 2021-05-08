Информация по празднованию Дня Победы в Костанае

В связи с эпидемиологической ситуацией, все традиционные масштабные мероприятия переведены в онлайн – режим, сообщает пресс-служба акима города Костаная.

В Сити – центре с 10.00 час. будет работать выставка «Праздник – 9 мая, память – всегда», где можно увидеть коллекцию оружия, личные вещи солдат, письма и другие фронтовые экспонаты.

С 12.00 — 16.00 час. в Сити центре и на площади перед областным акиматом будут организованы концертные номера с интервалом 30 мин. во избежание массового скопления людей.

09.30 час. ветераны ВОВ проедут на автомобилях от площади областного акимата до Парка Победы по традиционному маршруту (Площадь — ул.Баймагамбетова — Парк Победы) для возложения цветов к Мемориалу Славы (10.00), с соблюдением всех санитарных норм.

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Учитывая ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, вход на территорию Парка Победы 9 мая будет организован только с Центральной арки (с ул. Победы). Для возложение цветов допускаются группы людей с обязательным соблюдением санитарных норм (социальная дистанция 1,5 м., ношение масок) в количестве не более 10 человек.

«Обращаемся ко всем жителям города, несмотря на то, что область находится в «зеленной зоне», просим вас воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, отнестись с терпением и пониманием текущей ситуации», — сообщает пресс-служба.

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