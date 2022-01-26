Инструктор назвала роковую ошибку женщины, утонувшей в проруби на Крещение

Российский спасатель, инструктор по первой помощи Любовь Кулакова в интервью «Невским новостям» призвала отказаться от крещенских ныряний в местах, которые для этого не оборудованы, передает Tengrinews.kz.

Ранее сеть облетели страшные кадры, снятые на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. Там 40-летнюю женщину затянуло под лед течением во время крещенского купания. Она с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у ее мужа и детей.

По словам инструктора, трагедия произошла из-за того, что женщина ныряла в прорубь по диагонали, и ее моментально унесло течением. Поэтому конкретно в этом случае нельзя было ничего сделать.

«На оборудованных купелях есть ступеньки, там дежурят спасатели, я сама в свое время дежурила на купелях. И в них так вот, как эта женщина несчастная, никто не прыгает. Туда спускаются по деревянным ступенькам, а если что — спасатели готовы в любой момент подхватить, вытащить. Если не оборудованы, лучше в них вообще не окунаться, но если уж совсем приспичило, то купель должна быть на мелком месте, там, где нет течения. И ни в коем случае нельзя прыгать», — рассказала Кулакова.

«Минимум два человека либо за руки должны держать, либо обвязать человека веревкой, чтобы, если что, вытянуть можно было. Но еще раз повторю, что в необорудованных местах лучше вообще не купаться, жизнь дороже все-таки», — добавила эксперт.

Также она напомнила, как правильно действовать, если человек проваливается под лед.

«Если мы гуляем по льду и понимаем, что проваливаемся, то нужно «слушать лед». То есть идти медленно, как на коньках, такими приставными шагами. Если лед начинает трещать и прогибаться, сразу же отходим назад по своим же следам или садимся, а еще лучше — ложимся на лед, чтобы площадь была максимальная, и отползаем туда, откуда пришли», — посоветовала спасатель.