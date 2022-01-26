Инструктор назвала роковую ошибку женщины, утонувшей в проруби на Крещение

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Российский спасатель, инструктор по первой помощи Любовь Кулакова в интервью «Невским новостям» призвала отказаться от крещенских ныряний в местах, которые для этого не оборудованы, передает Tengrinews.kz.
Ранее сеть облетели страшные кадры, снятые на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. Там 40-летнюю женщину затянуло под лед течением во время крещенского купания. Она с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у ее мужа и детей.
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Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН