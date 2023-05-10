Ипотечные займы для женщин «Умай» разобрали за полдня – Отбасы банк

В Казахстане 10 мая открыли приём заявок от женщин на получение ипотечных кредитов по программе «Умай» в 2023 году. К обеду заявок поступило столько, что их приём закрыли, сообщили в «Отбасы банке».

«Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первой половине дня и, к сожалению, вынуждены закрыть приём заявок по всему Казахстану. Поздравляем счастливиц, которые успели подать заявку, и желаем удачи в осуществлении своей мечты о собственном жилье», – говорится в сообщении. Читайте также: Приобрести жилье через льготное кредитование сможет молодёжь Костанайской области

Программа реализуется в Казахстане третий год совместно с Азиатским банком развития. На выдачу кредитов в этом году выделили 15,6 млрд тенге.

Займы выдают на сумму до 30 млн тенге под 14,4% с последующим снижением до 3,5-5%. На погашение предусмотрены сроки от полугода до 25 лет, а первоначальный взнос составляет 15-20%.

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