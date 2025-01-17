Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев на пленарном заседании палаты выступил с резкой критикой касательно контроля мобильных переводов граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил мажилисмен, экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что подходы к контролю мобильных переводов будут пересмотрены.

«Однако вопреки обещанию, подходы не поменялись и вступили в силу в крайне дискомфортном для бизнеса и населения виде. Уже на этапе обсуждения этого нововведения в первом квартале 2024 года Нацбанк сообщал о падении мобильных платежей на 30%. И сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи. По мнению экспертов, тотальный контроль платежей повторяет турецкую модель, которая привела к формированию двойного курса нацвалюты, когда оплата безналом стала на 10% дороже оплаты наличными. Это служит одним из источников галопирующей инфляции в этой стране», – отметил Азат Перуашев.

По его словам, такое давление грозит существенными экономическими издержками для бизнеса и материального положения казахстанцев.

«Мы предлагаем пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на лучший зарубежный опыт. В частности, в России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день. При этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 млн тенге. У нас же под контроль попадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие с общей суммой 255 тыс. тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в России. Какой толк от такого огромного массива ненужной информации? Считаем необходимым установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, от 3-5 тыс. тенге и более», – добавил Азат Перуашев.

При этом подлежащий контролю оборот, как считает депутат, должен быть более 1 млн тенге в месяц.

«Хочу отметить, что малый бизнес – это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тыс. тенге, он эти деньги оставит в стране, купит ребенку лишнюю одежду или расширит свой бизнес. Не там вы ищите, господа чиновники. Ищите тех, кто ворует миллиарды», – резюмировал парламентарий.

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