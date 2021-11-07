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  3. Искали полтора месяца. Пропавший 18-летний юноша найден мёртвым

Искали полтора месяца. Пропавший 18-летний юноша найден мёртвым

informburo.kz

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Информацию об обнаружении 18-летнего Галиаскара Сеитжанова распространяют волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

Напомним, парень пропал 21 сентября. Он вышел из дома по адресу улица Карла Маркса, 7 в 6.30 и пропал.

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