Из Конституции полностью исключаются все нормы о Первом Президенте – Башимов

Директор Экспертного института европейского права и прав человека и член рабочей группы по конституционным поправкам Марат Башимов заявил, что из основного закона страны полностью исключаются нормы о Первом Президенте, передает Tengrinews.kz.

Марат Башимов отметил, что общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся Первого Президента. Это норма о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом.

«Вместе с тем в обществе очень серьезную полемику вызвало сохранение в 91-й статье нормы о неизменности статуса Первого Президента как основателя независимого Казахстана. Поэтому некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили Главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли Первого Президента из основного закона, так как она не несет никакой правовой нагрузки. Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся Первым Президентом независимого Казахстана, не требует особого юридического закрепления», — говорится в публикации Башимова. С учетом мнения членов рабочей группы в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение. По результатам итогового заседания совет вынес решение о конституционности проекта поправок в Конституцию. «Таким образом, согласно проекту поправок, из Конституции полностью исключаются все нормы о Первом Президенте, его статусе и полномочиях. Это еще раз демонстрирует демократическую направленность проводимой конституционной реформы. Глава государства вновь подтвердил не на словах, а на деле свою твердую приверженность принципам «слышащего государства», – написал Марат Башимов. Ранее Конституционный совет принял решение по обращению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 основного закона, проекта закона страны «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

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