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Из-за дождя и гололёда костанайские синоптики объявили штормовое предупреждение

Фотография для новости Из-за дождя и гололёда костанайские синоптики объявили штормовое предупреждение

Фото alau.kz

20 декабря днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (снег, дождь), метель.

Днем на севере, западе области гололед.

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На востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, западе области временами порывы 25 м/с

В Костанае 20 декабря днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

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