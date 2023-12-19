Из-за дождя и гололёда костанайские синоптики объявили штормовое предупреждение

20 декабря днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (снег, дождь), метель.

Днем на севере, западе области гололед.

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На востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, западе области временами порывы 25 м/с

В Костанае 20 декабря днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

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