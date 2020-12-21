Из-за ДТП временно ограничено движение транспорта на «большом мосту»

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, участок трассы между городом Костанай и Тобыл временно закрыт для движения автотранспорта. Подробностей происшествия пока не сообщают.
«В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием на автодороге «Костанай — Тобыл» с участием 5 автомашин, на данном участке временно ограничено движение до устранения последствий ДТП. Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации»,- сообщили в ведомстве.
Департамент полиции Костанайской области призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и максимально внимательными особенно в сложных погодных условиях.
Напомним, сразу несколько автомобилей столкнулись на «большом мосту» в Костанае.
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