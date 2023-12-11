Из-за морозов ограничат движение автобусов в Костанае

В связи с понижением температуры атмосферного воздуха и перемерзания зимнего дизельного топлива, сегодня движение общественного транспорта будет ограничено.

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Последний выезд автобусов с конечных остановок будет осуществляться в 21:00 часов.

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«Уважаемые горожане, ​ в целях безопасности просим вас планировать передвижения по городу заблаговременно, с учетом данных изменений. Просим отнестись с пониманием к вынужденному решению по ограничению движения», — сообщили в акимате. .

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