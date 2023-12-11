-41 градус. В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

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В Костанайской области ожидается погода без осадков. На севере, востоке области туман.
Ветер северо-восточный, восточный 7-12, на юге области порывы 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 33-38 мороза, на севере, востоке области сильный мороз 41 градуса, на юге области 30 мороза, днем 28-33, на севере, востоке области 37,
на юге области 20-25 мороза.
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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 33-35, днем 28-30 мороза.
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