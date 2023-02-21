Из-за непогоды закрывают трассы в Костанайской области

Информация о закрытии трасс в Костанайской области.
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Закрытие трасс с 14.30 часов 21 февраля 2023 года:
1. а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км;
2. а/д Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4, 7-48, 56-73 км;
3. а/д Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км;
4. а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
С 15.30 часов 21 февраля 2023 года:
1 . а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0-163 км;
2 . а/д Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км;
3 . а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;
4 . а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км.