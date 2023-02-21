Снег, дождь, метель. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

На большей части области осадки (снег, дождь), метель. На западе, севере области туман. На юге, востоке области гололед.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 15-20, на севере, западе области порывы 25 м/с, днем 9-14, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 0-5, на западе области 10 мороза, на юге области 3 тепла, днем 2 мороза — 3 тепла, на западе области 5 мороза.

В Костанае будет облачно, ночью и утром осадки (снег, дождь), метель. Днем туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром 15-20, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.

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