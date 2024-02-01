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Из-за переводов за рынки взялись налоговики в Казахстане

Фотография для новости Из-за переводов за рынки взялись налоговики в Казахстане

pixabay.com

Созданные в Казахстане мобильные группы уже приступили к разъяснению правил мобильных переводов, сообщает alau.kz 

Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

«Во всех регионах у нас созданы мобильные группы, которые разъясняют, как в зданиях органов госдоходов, также в зданиях местных исполнительных органов, также с выездом, где больше всего находятся бизнес-субъектов. Это рынки, это стоянки и другие площадки, где необходимо данную информацию доводить. К данной работе мы подключили и другие госорганы, и банки. То есть мы совместно это разъяснение проводим. Мы это разъяснение проводим заранее. То есть в 2024 году мы предупреждаем, что в 2025 году мы получим данные по мобильным переводам лиц, которые зарегистрированы индивидуальными предпринимателями, и которые в течение трех месяцев подряд получали переводы от 100 разных лиц. Мы их будем рассматривать в качестве того, что это предпринимательская деятельность. Определенная работа проведена. Таких вопросов в сторону органов госдоходов нет. Мы за правовое поле, чтобы бизнес показывал весь оборот и оплачивал налоги», — отметил вице-министр финансов РК.

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