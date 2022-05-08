Из-за пыльной бури объявили штормовое предупреждение в Костанайской области

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Синоптики Казгидромета распространили штормовое предупреждение для жителей Костанайской области.
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9 мая на западе и юге Костанайской области ожидается пыльная буря.
Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе и юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, 25 м/с.
Костанай: днем, 9 мая, ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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