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Из-за пыльной бури объявили штормовое предупреждение в Костанайской области

yk-news.kz

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Синоптики Казгидромета распространили штормовое предупреждение для жителей Костанайской области.

9 мая на западе и юге Костанайской области ожидается пыльная буря. 

Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе и юге области 15-20 м/с, днем ​​15-20 м/с, 25 м/с. 

Костанай: днем, 9 мая, ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

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