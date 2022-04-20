Из-за резкого понижения температуры объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 3-8 мороза.

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22 апреля на юге Костанайской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере области ожидается туман.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля днем на севере, востоке области 15-20 м/с, 22-23 апреля на юге области 15-20 м/с.

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