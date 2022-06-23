Избили детей в парке. Полиция ищет подозреваемых

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали происшествие в центральном сквере.

«По данному факту начато досудебное расследование, предумостренное статьей 293 УК РК «Хулиганство». Полиция уже начала розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия»,-сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня днём двух братьев 13 и 15 лет четверо человек избили в центральном сквере.

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