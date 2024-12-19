17 декабря приблизительно в 11 часов вечера на пульт 103 поступил вызов о том, что у женщины появилась одышка. В областной станции скорой помощи отмечают, что бригада прибыла по адресу спустя 4 минуты.

Фельдшер сразу приступила к выполнению работы. У пациентки произошла дыхательная и сердечная остановка, сотрудники скорой начали проводить реанимационные мероприятия. Но, после 30 минут усилий, медики констатировали смерть.

«Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», — говорит фельдшер Анель Баймурзина.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье «Побои». Главврач областной неотложки отмечает, что такие инциденты в их работе случаются, в основном это какие-то высказывания в адрес медиков, но до побоев дело доходит не часто.

«Наша профессия — она не связана с ухудшением состояния здоровья человека. Мы по прохождении многолетнего обучения выходим на работу с мыслью «помогать», но ни в коем случае не калечить, даже, если это касается самообороны. Что мы можем предпринять, и что мы предпримем? В 2025 году мы оснастим каждую бригаду скорой медицинской помощи аудио и видео жетоном, по аналогии, как у полицейских. То есть заходя на вызов будет производиться запись. Это я думаю, разрешит многие вопросы в будущем. Это будет дисциплинировать пациентов и, конечно, дополнительная дисциплина для медработников», — говорит главный врач Костанайской областной станции скорой медпомощи Давид Саркисян.

Такие жетоны появятся в области уже с нового года

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.