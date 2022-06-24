Избитого в парке Костаная мальчика госпитализировали

В полиции прокомментировали происшествие в парке.
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Вчера жительница города Костаная обратилась в полицию с заявлением о том, что двум несовершеннолетним неизвестные нанесли телесные повреждения в центральном городском парке.
В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК «Хулиганство». Идет розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.
В то же время, в полиции отметили, что в каникулярный период проводится профилактика с родителями, для того чтобы они не оставляли подростков без присмотра, особенно в вечернее и ночное время.
«В стационарном пункте полиции, который расположен в центральном городском парке, сотрудники находятся не постоянно. Они патрулируют центр города. Так наиболее эффективно обеспечивается плотность нарядов на улицах областного центра. С начала года пешими патрулями было раскрыто 348 преступлений, подозреваемые в этих случаях задерживались в кратчайшие сроки», — уточнили в полиции.
В полиции отмечают, что своевременное обращение в полицию повышает шансы раскрытия преступления в кратчайшие сроки.
Полицейские отмечают, что хулиганов задержат.
Сестра пострадавшего сообщила, что сегодня одного из её братьев госпитализировали. Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения области.
«Мальчик получил множественные ушибы, ссадины головы и тела, гематомы, сотрясение. Госпитализирован в детскую областную больницу в отделение травматологии», — сообщили в ведомстве.
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