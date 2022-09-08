Изменения статусов праздников: когда будут отдыхать казахстанцы

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры», который предусматривает изменения в списке государственных и национальных праздников страны.
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По проекту, предложили исключить День первого президента – 1 декабря – из числа государственных праздников.
При этом, 25 октября должен стать национальным праздником – Днём Республики, а 16 декабря останется государственным праздником – Днём независимости (сейчас это национальный праздник).
«1 декабря будет как День государственных символов (рабочий день. – Авт.), к примеру. Я думаю, праздничные мероприятия будут проводиться как всё это время. Как будет проходить День республики: по логике, все мероприятия будут проводиться 25 октября, а 16 декабря будет больше как День памяти», – объяснил министр культуры и спорта Даурен Абаев в кулуарах мажилиса.
Согласно трудовому законодательству страны, дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, являются праздничными днями. Праздничные дни в Казахстане признаются нерабочими.
Под национальными праздниками подразумеваются праздники, установленные в Казахстане в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. В случае принятия законопроекта в стране будет единственный национальный праздник – День Республики.
Государственные праздники – праздники, посвящённые событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами страны. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Помимо национальных и государственных праздников, в стране также отмечают профессиональные и иные праздники, включая День госсимволов. Они не являются выходными днями.
Таким образом, в случае принятия законопроекта, казахстанцы будут отдыхать 25 октября и 16 декабря, но выйдут на работу 1 декабря.
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