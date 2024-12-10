Хорошую новость озвучил «Отбасы банк» для будущих участников программы «Наурыз». В следующем году эта жилищная программа будет работать с еще более доступными условиями для казахстанцев. Это позволит сэкономить средства граждан и более выгоднее приобрести жилье. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь, выбирая квартиру в чистовой отделке, достаточно будет внести первоначальный взнос в размере всего 10% от суммы займа, но не менее 2 миллионов тенге.

Данная опция послужит стимулом для застройщиков увеличить долю вводимого жилья именно в чистовой отделке и повысит привлекательность таких объектов. У клиентов банка не будет необходимости брать дополнительный кредит на ремонт своего жилья. Расчёты, приведенные банком, показали, что при сниженном первоначальном взносе, участники программы «Наурыз» смогут выгоднее прибрести жилье.

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«Это можно рассмотреть на примере максимальной суммы займа в регионах по программе «Наурыз» – 30 млн тенге. Как это происходит сейчас: клиент банка выбирает жилье в черновой отделке, стоимостью 25 млн тенге и 5 млн тенге оформляет на ремонт — у банка есть опция – дополнительный заем на ремонт жилья в рамках одного договора банковского займа), совокупная сумма займа составляет 30 млн тенге. Клиент вносит первоначальный взнос в размере 20% (6 млн тенге). Покрыть все расходы на ремонт также можно и своими средствами, не получая дополнительный заем на ремонт. В итоге, клиенту необходимо предусмотреть средства для первоначального взноса и проведения ремонта, либо приходится подыскивать квартиру по более низкой цене, тратить время на ремонт, возможно нести дополнительные траты выше сметы на ремонт, откладывать новоселье», — говорится в сообщении пресс-службы «Отбасы банка».

Как это будет происходить по новым условиям?

Клиент банка выбирает жилье в чистовой отделке по более высокой цене в пределах 30 млн тенге, так как не нужно закладывать сумму на ремонт. Вносит более низкий первоначальный взнос в размере 10% (3 млн тенге). В итоге, не нужно тратить дополнительное время и деньги на ремонт. Можно сразу заселиться в купленную квартиру и отметить новоселье с родными.

Еще одно изменение в программе «Наурыз» касается наличия минимальной суммы накопления на депозитах. В 2025 году, чтобы подать заявку для участия в программе, на сберегательном счете необходимо накопить минимум 2 миллиона тенге. Данная мера обусловлена активным интересом к программе со стороны населения и направлена на повышение справедливого отбора участников. Вкладчики, серьезно нацеленные на улучшение жилищных условий и имеющие возможность обеспечить минимальный первоначальный взнос, получат больше шансов на участие в программе «Наурыз».

«Прием заявок и отбор участников в 2024 году показал, что многие казахстанцы вошли в список, но в дальнейшем не смогли внести первоначальный взнос в размере 20%. При этом те казахстанцы, которые смогли бы решить вопрос с первоначальным взносом, в список не вошли.

Например, по данным на 2 декабря 2024 года из 2 573 заявок, находящихся в работе у банка, только по 39% заявок клиенты смогли внести необходимый первоначальный взнос в размере 20%», — сообщает пресс-служба банка.

Ожидается, что прием заявок по программе «Наурыз» в 2025 году начнется после зачисления премии государства на счета вкладчиков Отбасы банка. По традиции премия государства на сберегательные счета начисляется в феврале.

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