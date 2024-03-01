Изменилась дата рождения у казахстанцев в цифровых документах

Сегодня утром, 1 марта казахстанцы заметили изменения в электронных документах. А именно изменилась дата рождения. У некоторых ошибочно указан день рождения.

Сообщается, что данный сбой произошёл из-за смены часового пояса в Казахстане.

На всей территории Казахстана применен 5-й часовой пояс. В ночь с 29 февраля на 1 марта в 00 часов время переведено на 1 час назад в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Костанайской областях.

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