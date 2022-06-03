Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ

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Приказом МИД РК от 26 июня 2022 года внесены изменения в Правила приема и направления документов граждан РК, выехавших за пределы страны по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительства, сообщает zakon.kz.
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Так, в перечень документов, необходимых для получения услуги, добавлены:
- заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом;
- соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации;
- документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа;
- документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин РК является должником по исполнительному производству;
При предоставлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней вносит сведения о заявителе в Единую информационную систему «Беркут» для согласования с КНБ, а затем в течение двух рабочих дней направляет документы в ОВД по последнему месту регистрации обратившегося.
Орган внутренних дел рассматривает поступившие документы и принимает решение об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, независимо от наличия у заявителя постоянной регистрации на территории республики на момент подачи заявления.
Затем орган внутренних дел письменно уведомляет услугодателя о результатах рассмотрения документов не позднее 30 календарных дней с момента поступления документов через Департамент консульской службы с одновременным внесением отметки в ЕИС «Беркут».
Ранее услугодатель составлял еще заключение об оформлении гражданином разрешения на выезд за пределы РК на ПМЖ. В новых правилах эта процедура исключена.
Приказ вводится в действие с 11 июня 2022 года.
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