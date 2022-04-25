Известна дата отключения отопления в Костанае

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

Лечебные и школьные учреждения планируется отапливать до 04 мая 2022 года. Отключение отопления в указанных учреждениях будет производиться только при поступлении соответствующих заявок в ГКП «КТЭК».

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«В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +10С, ГКП «КТЭК» ПЛАНИРУЕТ прекратить теплоснабжение объектов города с 8.00 час. 27 апреля 2022 года с переводом системы теплоснабжения города в режим горячего водоснабжения», — сообщили в акимате.

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