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Когда отключат горячую воду в Костанае, сообщили в КТЭК

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Информация о весенней опрессовке размещена на сайте Костанайской теплокомпании. 

Котельная №3 — КЖБИ и микрорайоны №5, 6, 7, 8, 9. Отключение — 11 мая.

ТЭЦ, от которой запитан центр города, отключат 16 мая.

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Котельная №2 — КСК. Отключение горячей воды произойдет 19 мая.

 

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