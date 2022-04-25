Когда отключат горячую воду в Костанае, сообщили в КТЭК

Информация о весенней опрессовке размещена на сайте Костанайской теплокомпании.
Котельная №3 — КЖБИ и микрорайоны №5, 6, 7, 8, 9. Отключение — 11 мая.
ТЭЦ, от которой запитан центр города, отключат 16 мая.
Читайте также: Известна дата отключения отопления в Костанае
Котельная №2 — КСК. Отключение горячей воды произойдет 19 мая.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: