Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов прокомментировал одно из последних резонансных ДТП с участием пешехода 12 декабря. По его словам, трагедия вновь показала, что ключевой причиной подобных аварий остаётся невнимательность водителей на пешеходных переходах.

«Возьмём любое ДТП со смертельным исходом. Последняя авария: водитель автобуса останавливается. Второй водитель на пешеходном переходе просто не пропускает, сбивает. Скорость пока ещё не установлена. В рамках уголовного дела будет назначаться экспертиза, которая определит нам скорость этого транспортного средства», – отметил он.

В полиции подчёркивают, что расследование продолжается, будут проведены все необходимые экспертизы, а водителям вновь напоминают о необходимости снижать скорость и заблаговременно уступать дорогу пешеходам на переходах.

Напомним, 12 декабря в Костанае погибла 68-летняя женщина.

