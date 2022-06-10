Известна величина прожиточного минимума в мае в Казахстане

Для справки: за пять лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за десять лет — в 2,6 раза.

В мае текущего года прожиточный минимум составил 42,6 тыс. тг — на 19,6% больше, чем годом ранее. В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тыс. тг — на 10,9% больше, чем годом ранее, передает finprom.kz

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тг — на 24,5% больше, чем годом ранее.

Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тыс. тг) и Алматы (45,4 тыс. тг). В ТОП-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тыс. тг) и Павлодарская (42,6 тыс. тг) области.

Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Среди казахстанцев мужского пола в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована для малышей в возрасте 0,5–1 года: 28,3 тыс. тг. Далее идут маленькие казахстанцы в возрасте 1–3 лет (29,7 тыс. тг) и 4–6 лет (36,2 тыс. тг). Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для подростков в возрасте 14–17 лет: 53,7 тыс. тг. Для мужчин-пенсионеров величина прожиточного минимума составила 42,7 тыс. тг.

Для казахстанок прожиточный минимум, сохраняя тот же принцип распределения, составил значительно меньше по каждой из групп. Так, величина прожиточного минимума для девочек в возрасте 0,5–1 года составила лишь 26,6 тыс. тг, 1–3 лет — 28,3 тыс. тг, 4–6 лет — 32,6 тыс. тг. Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для девушек также в возрасте 14–17 лет, однако это всего 41,2 тыс. тг. Для женщин пенсионного возраста показатель составил 36,8 тыс. тг.

Разница в пользу мужчин, в зависимости от возрастной категории, составила от 5% до 30,5%.

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