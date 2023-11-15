Изымаются из обращения. Что будет со старыми банкнотами с введением новых, сообщили в Нацбанке РК

О порядке параллельного обращения и обмена банкнот сообщает пресс-служба Национального банка РК.

После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения.

«Национальный Банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год, который может быть продлен при необходимости. В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО «Казпочта» и банков второго уровня», — сообщили в Нацбанке РК.

После завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального Банка – бессрочно.

Информациях о сроках и порядке параллельного обращения будет размещена дополнительно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.