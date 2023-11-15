Изымаются из обращения. Что будет со старыми банкнотами с введением новых, сообщили в Нацбанке РК

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О порядке параллельного обращения и обмена банкнот сообщает пресс-служба Национального банка РК.
После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения.
«Национальный Банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год, который может быть продлен при необходимости. В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО «Казпочта» и банков второго уровня», — сообщили в Нацбанке РК.
После завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального Банка – бессрочно.
Информациях о сроках и порядке параллельного обращения будет размещена дополнительно.