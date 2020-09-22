«Я испытал недоумение»- директор ГКП «КТЭК» ответил на подозрения в коррупции

Досудебное расследование начато в отношении директора ГКП «КТЭК». Аскара Бекпаганбетова подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и в том, что он покровительствовал коммерческой организации, предоставляя ей льготы в получении работ для ГКП, якобы, даже управлял ею. Информацию антикоррупционщики не поясняют, однако подробности своей жизни и деятельности пожелал рассказать сам главный фигурант дела, сообщает alau.kz

Досудебное расследование в отношении директора государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата Костаная начато антикоррупционной службой. Информаци. об этом распространили сотрудники костанайского департамента республиканского Агентства. Согласно ей, Аскар Бекпаганбетов подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности, путем осуществления управления и покровительства коммерческой организации с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП. Так же сказано, что расследование продолжается. Пояснений, какие конкретные незаконные действия совершены руководителем ГКП и в отношении какого предприятия, антикоррупционщики не дают. Но, пояснить происходящее решился сам фигурант недавно открытого дела.

«Я был немножко раньше уведомлён. Это было где-то на день раньше. И я, честно говоря, испытал недоумение. И сейчас бы я хотел просто высказать своё мнение по данной темe»,- сказал директор ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов.

Аскар Бекпаганбетов предположил, что антикоррупционной службе не понравились его взаимоотношения с ТОО «ТЭМС», — «Теплоэнергомонтажстрой». Он пояснил, что учредителем этого предприятия является трудовой коллектив ГКП «КТЭК», его профсоюз, и создано оно было, что бы заработать на упраздненную, на фоне отрицательных показателей, материальную помощь сотрудникам.

«В КТЭКе у нас 100% членов коллектива, это члены профсоюза, то есть у нас здесь все члены профсоюза. В начале восемнадцатого года профсоюзный комитет создал вот это ТОО, для того, что бы оно, хоть как-то зарабатывало, помогало. Они когда обращались ко мне, с просьбой, «могут ли они участвовать в конкурсе», я сказал: «Всё это на общих основаниях»,- пояснил Аскар Бекпаганбетов.

Ещё одним основанием для создания ТОО послужило упразднение в КТЭК ремонтно-строительного участка. Тогда были сокращены 14 человек.

«Причиной было предписание антимонопольного комитета, что бы мы не занимались строительно-монтажными работами. Людей всех известили, мы с ними расторгли контракты. Но, там были грамотные специалисты: каменщики, штукатуры. Все люди, которые годами работали здесь, на КТЭК. Я с ними расстался, но профсоюз их подобрал и вот в это ТОО устроил»,- рассказал Аскар Бекпаганбетов.

От ТОО только в 2018-ом году профсоюз получил более двух миллионов тенге, с которых была перечислена помощь двум десяткам сотрудников, которые вышли на пенсию, 13-и прооперированным людям, 32 человека получили деньги на погребение родных, 25 на рождение ребёнка. Были и покупка путёвок в детские лагеря и участие в акции «Дорога в школу».

«У них отличительная особенность в том, что они демпингуют. На любой конкурс они выходят с минимальной ценой, поэтому, соответственно, у них и доход маленький. Насколько я знаю, всё, что у них там есть -это зарплата, а всё, что остаётся — подметает профсоюз.Залезть в карман этому ТОО, которое контролирует 750 человек? Я ж не самоубийца, честно говоря»,- заключил Аскар Бекпаганбетов.

По словам Аскара Бекпаганбетова в антикоррупционную службу его приглашали уже несколько раз, но все же четко, о том, в совершении чего его подозревают, он пока так и не услышал.

Напомним, антикоррупционщики начали досудебное расследование в отношении директора Костанайской теплокомпании.

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