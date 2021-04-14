Экологи установили высокое содержание нефтепродуктов в воде из колодца по проспекту Назарбаева

В департаменте экологии озвучили результаты исследований проб воды из канализационного колодца на проспекте Назарбаева, передает alau.kz

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях распространялось видео с горящей жидкостью, взятой из этого колодца. После нескольких дней исследования в лаборатории, костанайские специалисты пришли к выводу, что во взятой пробе содержатся нефтепродукты. При этом их содержание превышает норму в сотни раз. Оно равно 420 мг/дм3.

В то же время пробы воды, взятые в других точках города, имели их незначительное содержание, которое не превышало 1 мг/дм3.

В результате департамент экологии направил в городской акимат письмо, в котором обратился с необходимостью установить источник загрязнения и принять меры по его устранению. Также специалисты областного департамента продолжат вести собственный мониторинг, чтобы выяснить причины произошедшего.

О результатах проводимой на данный момент работы экологи обещают сообщить дополнительно.

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