Экстремально тёплый ноябрь. Почему в РК такая погода?

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Почему осень теплая?
Как сообщают синоптики «Казгидромета», не типично теплая осень и поздняя зима на территории Казахстана связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря. В связи с чем температурный фон на территории Казахстана был выше климатической нормы на 3-10°.
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За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября. Последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7°.
Когда такое наблюдалось в истории?
По многолетним наблюдениям в г. Астана самая поздняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 15 декабря 1967 году (56 лет назад) и 14 декабря 2008 года (15 лет назад).
По историческим данным раннее установление снежного покрова в столице – 10 октября, средняя дата – 10 ноября, а поздняя -15 декабря. За последние три года – 2020, 2021, 2022 годы устойчивый снежный покров фиксировался в конце первой, начале второй декады ноября, средняя высота составляла 8-13 см.