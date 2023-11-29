Когда установится снежный покров, сообщили синоптики

Когда установится снежный покров в Казахстане? На этот вопрос ответили синоптики «Казгидромета».

Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря; на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается во второй половине месяца.

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В начале декабря осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части Казахстана, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах с порывистыми ветрами и низовыми метелями.

К концу первой декады декабря на большей части страны ожидается морозная погода, за исключением южных регионов.

Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С.

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