Когда установится снежный покров, сообщили синоптики

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Когда установится снежный покров в Казахстане? На этот вопрос ответили синоптики «Казгидромета».
Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря; на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается во второй половине месяца.
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В начале декабря осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части Казахстана, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах с порывистыми ветрами и низовыми метелями.
К концу первой декады декабря на большей части страны ожидается морозная погода, за исключением южных регионов.
Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С.