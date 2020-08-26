Экстренную помощь больным возобновили в Костанайской городской больнице

Костанайская городская больница с сегодняшнего дня возобновляет работу по оказанию экстренной помощи городскому населению. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения Костанайской области

Напоминаем, что плановую госпитализацию в городской больнице осуществляют уже с 20 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.