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Экстренную помощь больным возобновили в Костанайской городской больнице

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Костанайская городская больница с сегодняшнего дня возобновляет работу по оказанию экстренной помощи городскому населению. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения Костанайской области 

Напоминаем, что плановую госпитализацию в городской больнице осуществляют уже с 20 августа.

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