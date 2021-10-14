Экзамены на знание ПДД водители покупали в ЦОНе — антикор Костанайской области

С санкции суда взяты под стражу бывшие руководители подразделения областной гос.корпорации «Правительство для граждан».

«Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, занимавшейся выдачей гражданам за денежное вознаграждение бланков прохождения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи»» – проинформировал заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан Шалов в ходе состоявшегося брифинга.

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По его словам, в результате, к вождению автотранспортом были допущены водители не знающие правил, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Всего, по словам спикера, с начала года сумма установленного ущерба коррупционерами региона составила 59,2 млн. тенге, из которых возмещено в пользу государства 54,4 млн. тенге или 92%.

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