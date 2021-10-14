Средний размер взятки назван в Костанайской области

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В ходе онлайн брифинга заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан Шалов назвал средний размер взятки по Костанайской области.
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«Средний размер взятки в Костанайской области в этом году – 323 000 тенге, тогда как в 2020 году этот показатель был равен почти 221 000 тенге. Общая сумма взяток по зарегистрированным преступлениям составила в 2020 году 3,1 млн. тенге, а за 9 месяцев текущего года – 4,5 млн. тенге», — рассказал в ходе онлайн брифинга заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан Шалов.
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По его словам, в увеличении показателя немалую роль сыграла активизация деятельности Антикоррупционной службы и серия громких задержаний руководителей госорганов региона.
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