Электричество отключат в Костанае — список районов

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 3 по 5 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

С 4 по 5 августа 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 5 Апреля 177-193, пр. Абая 244-262, пр. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.

Напомним, с 3 августа Костанайская область останется без газа

3 и 4 августа 10:00 до 19:00 — кафе «Тандыр». Спальный сектор: ул. Уральская 2,2а, 4, 4/1, 6,6/1, 8, пер. Уральский 8.

С 4 по 11 августа 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Маяковского 63-95, 81/1-81/8, 91а,79а,77/1, ул. Беды 3-9, ул. Кирпичная 30-61, ул. Дачная 87/1-87/15.

с 1 по 5 августа 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,ул. Павлова 99-125, ул. 1 Мая 37-53, 42/1,42/2, ул. Козыбаева 21-36,

Светофор: ул. Чехова –ул. Гоголя

с 1 по 5 августа 10:00 до 18:00 — детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова 149

Частный сектор: ул. Каирбекова 133-175, пр. Назарбаева 29-35, ул. 5 Апреля 138-173, 156/1/ 156/10,158/1-158/3, ул. Пролетарская 27-46.

3 и 4 августа 10:00 до 19:00 — кафе «Тандыр». Спальный сектор: ул. Уральская 2,2а, 4, 4/1, 6,6/1, 8, пер. Уральский 8.

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