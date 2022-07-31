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Стала известна причина переноса даты отключения газа в Костанайской области

alau.kz

В мессенджере whatsapp распространяется документ за подписью директора УМГ «Костанай» Д. Тайшымова.

Документ направлен акиму Костанайской области. Там сказано, что причиной изменения сроков стала авария на магистральном газопроводе «Бухара — Урал».

«В связи с тем, что на территории РФ на 1832,5 км МГ «Бухара — Урал» произошел разрыв трубопровода и на данный момент производятся аварийно-восстановительные работы», — говорится в документе.

Напомним, КТЭК распространила сообщение о переносе даты отключения газа. 

 

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