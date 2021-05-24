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Эпидобстановка ухудшилась. Об ужесточении карантина предупредил аким Костанайской области

Фото профиля arkhimed_mukhambetov

Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

В ходе заседания штаба глава области заслушал акимов городов Костанай и Рудный. Была рассмотрена работа мониторинговых групп. С 1 марта по 22 мая проведено 7 443 рейдовых мероприятия, выявлено 531 нарушение карантинных мер.

«К сожалению наблюдается рост числа инфицированных. К примеру, за последнюю неделю зарегистрировано 256 случаев, а за предыдущую неделю зарегистрировано 186 случаев, то есть заболеваемость выросла на 37%. В результате с 18 мая область перешла из «зеленой зоны» в «желтую зону». В связи с этим, обращаюсь к жителям области и субъектам предпринимательства, о необходимости соблюдения всех необходимых мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. При несоблюдении всех имеющихся мер по ликвидации распространения коронавирусной инфекции, высока вероятность перехода области в другую эпидемиологическую зону и ужесточению имеющихся мер», — отметил Архимед Мухамбетов.

На сегодня по области для участия в проекте «Ashyq» подано 268 заявок.

«Учитывая низкие темпы подачи заявок субъектами предпринимательства, акимам городов и районов необходимо усилить работу в данном направлении и взять на личный контроль, а также проводить информационно — разъяснительную работу в данном направлении», — заключил аким области.

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