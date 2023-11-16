К изъятию из обращения банкнот 5000 тенге старого образца готовятся в Казахстане

Постановление Правления Национального банка РК «О замене и установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2011 года и образца 2023 года».

Начать с 25 декабря 2023 года замену, находящихся в обращении банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5 000 тенге образца 2011 года (далее – банкнота старого образца) на банкноты национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5 000 тенге с измененным дизайном образца 2023 года (далее – банкнота нового образца).

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«Установить период параллельного обращения банкнот старого образца и банкнот нового образца с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года. Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета, а также без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, Национального оператора почты, банках второго уровня Республики Казахстан и филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В постановлении говорится, что после завершения периода параллельного обращения банкнот старого образца и банкнот нового образца, банкноты старого образца изымаются из обращения на всей территории Республики Казахстан и подлежат замене на банкноты нового образца в порядке, установленном постановлением .

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя председателя Национального банка РК

Настоящее постановление вводится в действие с 25 декабря 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

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